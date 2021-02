Despojada de ropa: Emily Ratajkowski muestra su bella pancita maternal

La emoción de Emily Ratajkowski por el que será su primer hijo es inocultable, producto del amor que fecunda en la pareja que sostiene con Sebastian Bear-McClard, desde que anunciara su embarazo en octubre pasado, ha compartido montones de fotos de ella y su barriguita, casí como si quisiera llevar un registro de su gestación.

Por suerte Emily nos hace partícipes de este amoroso registro a través de su cuenta en la red social Instagram, en la cual posee más de 27 millones de seguidores. En la instantánea que ha compartido hace tan solo unas horas atrás posó frente al espejo totalmente despojada de ropa, haciendo gala de su baby bump.

Además compartió una curiosa reflexión sobre el hecho de esperar y transitar un embarazo, teniendo en cuento las sensaciones que esto produce en la futura madre. “Sometimes I feel like Winnie the Pooh in human form, other times like a fertility goddess with a juicy butt” (A veces me siento como Winnie the Pooh en forma humana, otras veces como una diosa de la fertilidad con un jugoso trasero) comparte la primera parte de su publicación.

Verdaderamente creemos que se ve como una Diosa de la Fertilidad y ella lo sabe, por eso ha compartido dicha fotografía. Hace tan solo unas semana atrás Emily también compartió unas fotografías en las que vestía de excelente manera una bikini y también hacía gala de su pancita.

Finalmente reflexiona en otra parte de su publicación “I took this on a day where I was feeling the latter. Either way I know I’m going to miss this bump and those kicks very soon” (Tomé esta fotografía en un día en el que sentía que eran las últimas. De cualquier manera, sé que voy a extrañar este golpe y esas pataditas muy pronto), expresa con cierta nostalgia previa Emily Ratajkowski.