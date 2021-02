Hasta Lali Espósito reaccionó: la foto de María Pedraza sin pantalón que impactó

María Pedraza no para de sorprender con el material que sube a sus redes sociales. Es, sin lugar a dudas, una de las actrices jóvenes españolas más hermosa. En su cuenta de Instagram la siguen cerca de 12 millones de personas que están atentas a cada movimiento que realiza. Cuando da señales de vida, todos enloquecen y llenan sus publicaciones de likes y comentarios.

Si bien se hizo conocida gracias a su protagónico en el film Amar de Esteban Crespo, se ganó el corazón de miles y miles de personas en el mundo con su participación en la exitosa serie de Netflix La Casa de Papel. Allí, la hermosa joven le dio vida a Alison Parker, quien era rehén e hija del embajador británico en España.

Hasta hace poco tiempo estaba en pareja con Jaime Lorente, con quien compartió rodajes tanto en la serie de Álex Pina como en Élite, otra de las producciones más vista de la plataforma de streaming. Los jóvenes estaban juntos desde el 2018 y tras varios rumores, se confirmó la triste noticia. Ella, por su parte, decidió borrar cualquier rastro que quedara de su relación en sus redes sociales.

A la hora de enseñar su belleza, Pedraza no escatima absolutamente nada y genera un gran revuelo en la web cuando lo hace. Hace minutos compartió una instantánea en Instagram que impactó a más de uno de los internautas. "Open up your eyes, I’ve got nothing to say. There’s no one else but us in this little place (en español: abre tus ojos, no tengo nada que decir. No hay nadie más que nosotros en este pequeño lugar)", redactó junto a la imagen. El texto es un fragmento de la letra de la canción Runaway de The Blaze.

La publicación cosechó rápidamente varios likes y comentarios. Entre los 'me gusta' se alcanza a ver el de Lali Espósito.