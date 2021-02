Para verla una y mil veces: la épica entrada del Canelo con J Balvin

El boxeo también es espectáculo y en Miami la fiesta no podía faltar. Por eso en esta ocasión el noqueador tapatío no salió con sus clásicas rancheras, esta vez fue acompañado por J Balvin. La música no podían estar ajenas al espectáculo. Por ello la presencia del colombiano entusiasmo a las 15 mil personas que llegaron a ver a la superestrella del boxeo, Canelo Álvarez.