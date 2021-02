Nicole Neumann compartió su glamoroso outfit en la red y la llenaron de elogios

Nicole Neumann una vez más sorprendió con su indiscutido estilo a la hora de vestirse. En esta oportunidad lo hizo con el hermoso outfit que lució en su primer programa en Santo Sábado, el ciclo que conducirá junto a El Pelado López en la pantalla de América TV.

La modelo, de 40 años de edad, ingresó en reemplazo de Soledad Fandiño, quien dejó su puesto porque se embarcó en otro gran proyecto televisivo. "Estoy listísima para divertirme a lo loco", indicó al aire la ex panelista de Nosotros a la mañana. Para la gran ocasión, la blonda lució un hermoso conjunto total black compuesto por un pantalón y una chaqueta con brillos y un fascinante top.

Los internautas no pasaron por alto el hermoso look, ni su desempeño en el programa y la llenaron de elogios en la red. "Mucha frescura Nicole me encanto el programa y la tribuna con perritos", "Muy linda", "Preciosa", "Súper fresca", "Hermosa Nicole, como siempre. Sos lo que faltaba en el programa para que sea 11 puntos. Sin despreciar a la otra chica", son algunos de los mensajes que le escribieron en la publicación que compartió.

Hasta el viernes pasado, Neumann estuvo al aire por eltrece en el ciclo que conduce el Pollo Álvarez. "Traje cositas ricas para compartir porque los quiero y los voy a extrañar. En agradecimiento, en homenaje por estos dos años... ¡No me hagan llorar!", señaló al aire el día de su despedida.

"La pasé increíble, aprendí un montón, cuando uno la pasa bien se nota. Vengo a trabajar con ganas, con gente con la que me divierto y la paso bien, fue un placer total. Estoy agradecida por siempre, son todos un equipo divino al que le agradezco un montón y los voy a extrañar a todos", expresó en vivo.