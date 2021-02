Luis Miguel: impactantes secretos revelados del rey del romance

Como se sabe, el cantante Luis Miguel ha tenido un sin número de mujeres que han pasado por su vida, una de ellas revelaría uno de sus grandes talentos, contrario a lo que se pudiera pensar no es el que todos conocen arriba de un escenario.

Imagen: Instagram Luciana Salazar

Según la famosa modelo, Luciana Salazar quien revelaría que la noche que pasó con el "Sol", fue una de las mejores de su vida, "Luis Miguel fue mi mejor hombre en la cama", según declararía la involucrada, y que señala un video rescatado de la plataforma de YouTube.

La modelo comentó en una entrevista con la conocida conductora argentina Verónica Lozano: "Es muy caballero, bueno, aunque no nació en México sus modales son muy mexicanos, te pregunta lo que quieres, cuáles son tus preferencias, no habla de él; quiere saber de tu vida.

Imagen: Instagram Luis Miguel

Esto, desataría una fuerte polémica ya que al parecer, el encuentro de una noche coincide con el tiempo en que Luis Miguel y Aracely Arámbula, actriz y cantante mexicana madre de los hijos de Luis Miguel sostenían su relación.