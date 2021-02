Fantasía: Florencia Peña posa en un traslúcido vestido de encaje

Tras realizar una producción fotográfica controversial Florencia Peña se defendió al ponerle el cuerpo a una campaña de revista Gente con el objetivo de visibilizar y generar conciencia sobre la violencia de género. La actriz aparece con los nombres de todas las victimas de femicidio en lo que va del 2021.



Florencia Peña también compartió imágenes de esta producción en su cuenta en la red social Instagram, donde posee más de 5 millones de seguidores. Sus fans acostumbrados a los contenidos cargados de humor y de su inigualable belleza se vieron sorprendidos por el efecto impactante de las imágenes y los gestos que la actriz supo imprimir en su interpretación de un víctima de violencia de género.



La actriz dijo "Hace dos semanas que venimos hablando", haciendo referencia a su programa Flor de Equipo. "Siempre pensamos que ese va a ser el último caso, aunque sabemos que las luchas son largas hay mujeres a las que les debemos la deconstrucción que estamos viendo actualmente, yo se los agradezco siempre y es algo que nos ha ayudado a todas".

En otra parte de su descargo dijo "No podemos mirar para el costado y hacer como si no pasara nada". La popular revista argentina ha propuesto una campaña que comprende a doce causas justas que atraviesan a la sociedad, la primera en protagonizar la portada fue Natalia Oreiro con la temática de la contaminación del agua y la falta de acceso a este elemento primordial que sufren muchas comunidades en todo el mundo. Ahora fue el turno de Florencia Peña, quién aseguró: "Me importaba ponerle el cuerpo como actriz haciendo lo que yo se hacer".

Hace tan solo unas horas atrás la actriz y conductora de TV, compartió un nuevo contenido en su cuenta en la red social de la camarita, su público pudo disfrutar de ella haciendo gala de toda su belleza, contenido que se asemeja más al que usualmente comparte la amiga de Marley.