Con un fascinante look, Charlotte Caniggia presumió toda su belleza en la arena

Desde hace varios días Charlotte Caniggia se encuentra en Punta Cana junto a su pareja. Desde allí ha compartido hermosas postales de sus soñadas vacaciones. Si bien se tomó unos días para descansar, la mediática no ha disminuido su actividad en las redes sociales. Así es como, recientemente, tuvo un fuerte cruce con una seguidora que se filtró en los medios.

"Horribles esas pestañas, ¿no te das cuenta de que se te nota el pegamento? Cerrás los ojos y se sube una parte, pero la otra no", le escribió en un mensaje directo una usuaria. Al leer esto, la hija de Claudio Paul Caniggia no se quedó callada. "Horrible tu c***, todo flojo y nadie te dice nada. Gorda, largá los postres. Impresentable", le respondió sin filtro.

La conversación continuó con otra serie de exabruptos que, si bien algunos aplaudieron, otros criticaron ferozmente. Al ver el gran revuelo, la blonda realizó un descargo en su cuenta de Instagram. "O sea que la gente sí me puede insultar, puede decirme palabras horribles y yo me tengo que quedar callada. Prensa amarillista, son un asco. No tienen de qué hablar y quieren ensuciar mi imagen, desgraciados. Ojalá todo lo malo les vuelva y mil veces más", redactó.

Ahora, nuevamente Charlotte dio señales de vida con una instantánea en la arena que acaparó todas las miradas. La mediática posó para la cámara con un hermoso pantalón negro traslúcido, un espectacular bikini color petróleo brillante y unas extravagantes gafas. El look lo completó con unos increíbles zapatos y una cartera de una reconocida marca francesa.

La publicación recibió miles de 'me gusta' y comentarios. Entre ellos se pueden leer los de Romina Malaspina, Virginia Gallardo y su mamá, Mariana Nannis. "Una bomba", "Hermosa", "Diosa", "Cada día más bella", son algunos de los halagos que le dejaron escritos sus fanáticos.