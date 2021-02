Tras su separación: el destape de Kim Kardashian, se mostró sin nada que la cubra

Luego de haber presentado su demanda de divorcio para finalizar su matrimonio de siete años con Kanye West, Kim Kardashian ha vuelto al ruedo de las conquistas aparentemente. Según se ha podido ver en sus redes sociales pretendientes no le faltan, aunque su divorcio aún no sea oficial según la ley de Estados Unidos.

Quien se habría mostrado con un inocente interés (al menos por ahora) a través de comentarios en publicaciones realizadas por la diva en su cuenta de Instagram, es el protagonista de la serie éxito de HBO “Succesion”, Nicholas Braun. Además ha publicado un video de 3 minutos en el que le ofrece a Kim su hombro para ser consolada, y entre bromas desliza la posibilidad de ser su nuevo compañero de vida.

En su intento por conquistar a la preciosa Kimberly, Braun esboza alguna de las cualidades y beneficios que tendría para la influencer salir con él. "Puede que un chico que esté hablando sobre ti en Internet. Un chico que se atreva a hacer un vídeo como este porque está intentando hallar la fórmula para hablar contigo y no conoce a nadie que te conozca", afirma el actor dejando entrever sus intenciones románticas.

Imagen: Instagram Kim Kardashian

Kim Kardashian ha transitado ya por 3 divorcios con sus ex parejas, por lo que este proceso no le resulta extraño, aunque no se sabe si tan de inmediato estará preparada para comenzar una nueva relación; lo cierto es que la socialité siempre le ha dado una nueva oportunidad al amor luego de sus rupturas.

Imagen: Instagram Kim Kardashian

Hace tan solo unas horas atrás Kim Kardashian ha publicado en su cuenta en la red social de la camarita una fotografía en la cual hace gala de toda su exuberante belleza y que parece ser casi una declaración de su actual condición afectiva.