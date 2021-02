Ladrón de niño, preso por secuestro de joven y estrella de la música de adulto

El Jincho es un rapero con un pasado algo oscuro y turbulento, sin embargo hoy en día rompe récords en YouTube y se vuelve viral con su música. Este misterioso artista oculta mucho de su identidad, no se sabe su verdadero nombre, solo su edad y su origen ya que nació en el barrio de Orcasitas en Madrid.



Jincho en el argot español hace referencia a alguien de un barrio bajo, marginal y callejero, su nombre acompaña el estilo de música urbana que produce, el rap. La fama del músico traspasó los muros de barrio obrero ya que este madrileño hace tres meses ha multiplicado su presencia en redes sociales logrando alcanzar miles de seguidores y expandir su música.



El misterioso "El Jincho" trae con sigo una historia que contar ya que ha sido detenido en demasiadas ocasiones y cometió su primer robo a los 13 años: "Nos llevamos 6000 o 7000 pesetas de la panadería debajo de mi casa", confesaba hace unos meses en una entrevista para El Mundo. Además de ello ,pasó casi cuatro años en la cárcel por secuestro.

Imagen: YouTube



En la actualidad este rapero, ya es Disco de Oro con su tema “Made In Orcasitas”. En sus canciones incluye reflexiones con tópico como el desamor, el paro y la delincuencia, temas con los que él se familiariza muy bien.

Imagen: 20 minutos



En una entrevista en el living del programa español La Resistencia declaró: “Yo no estoy orgulloso de todo lo que me ha pasado, yo estoy orgulloso de lo que soy ahora, de que está mi madre viendo, pero nada de orgullo por la delincuencia, los robos, de eso nada”, aunque también el artista de rap ha afirmado en el pasado que, "He ganado más dinero robando que con la música". También dijo que le podían decir Jose, pero no reveló el que sería su verdadero nombre.