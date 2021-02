El caliente cruce entre Lebron James y Zlatan suma un nuevo capítulo

Todos sabemos cómo es la personalidad de Zlatan Ibrahimovic, la cual resalta dentro y fuera de las canchas. Justamente, no tuvo pelos en la lengua para referirse sobre LeBron James, y aunque lo hizo de manera respetuosa, aún así cargó contra él por involucrarse en temas políticos.

"Es fenomenal en lo que hace, pero no me gusta que personas con algún tipo de estatus se metan a la política al mismo tiempo. Quiero decir, haz lo que se te da bien, dedícate a lo que haces", fueron las palabras del delantero estrella del Milan sobre uno de los mejores en la NBA.

Además de ello, Zlatan recalcó que es grandioso jugando al fútbol, por eso se dedica a eso, en cambio, si hubiese preferido la política, lo hubiese hecho: "Es el primer error que cometen las personas cuando se vuelven famosas. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión".

Por supuesto, semejante dardo de un grande no iba a tardar en llegar a oídos de LeBron, quien ejerció su derecho a replica ante la opinión del sueco: "Defiendo a mi gente, tengo un grupo de más de 300 chicos de mi escuela que piensan lo mismo pero no tienen voz, así que yo soy su voz, así que uso mi plataforma para ayudarlos, no solo a mi comunidad, sino al que pueda".

"Es gracioso que él diga eso: creo que en 2018 fue él quien dijo cuando estaba en Suecia, que sintió racismo porque su apellido no era común. ¿Correcto? Dijo eso, ¿verdad? Creo que lo dijo. Hablo con una mente muy educada. Soy un poco el tipo equivocado para atacar, porque hago mi tarea", cerró. (Bola Vip)