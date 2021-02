Con traslúcida ropa de encaje: Flor Peña presumió toda su belleza

Tras protagonizar la tapa de la revista Gente, Florencia Peña recibió algunas críticas de sectores del feminismo. "La producción de Gente con Florencia Peña está al límite de la frivolización y del hartazgo. Me da pena, es como no haber entendido nada" indicó la escritora Hinde Pomeraniec en una entrevista con No se puede vivir del amor, el ciclo radial de Franco Torchia en AM 1100, La Once Diez.

Durante la edición de su programa, “Flor de equipo”, Peña dedicó unos minutos para exponer su pensamiento sobre el tema. "A mí me enrolan muchas causas pero esta me estaba preocupando particularmente, y decidí ponerle el cuerpo como actriz, sin ponerme por encima de nadie, haciendo lo que yo sé hacer" inició la blonda.

"Soy una gran observadora de la realidad, empática, que me afecta muchísimo todo lo que está pasando, que me da mucha tristeza que haya mujeres que mueren todos los días en la Argentina... Desde mi humilde lugar de mujer y actriz entendí que estaba bueno ponerle el cuerpo" continuo Florencia con la voz algo quebrada.

"Gente es una revista muy popular y yo soy una actriz muy popular. Mandar mensajes desde lugares así también sirve. Cuando yo hago teatro, siempre siento que si alguien se va con algo que no traía, la misión del arte ya está hecha. El arte es subjetivo, alguno puede decir que esa tapa no le gusta, yo no tengo la verdad, pero como actriz interpreté a una mujer que le pasaba eso. Y les juro que lo que me pasó en el cuerpo... fue lo que me pasó en ese momento: sentí el terror" amplió Flor. Luego, se refirió a las críticas de algunos sectores del feminismo sin entrar en ninguna polémica: "Yo soy muy respetuosa del feminismo de base, de las mujeres que salen a la calle a pelear y alzar la voz desde hace muchísimos más años que yo lo hago. Porque siempre me sentí una mujer feminista en mi manera de comportarme, porque he hecho todo lo que quise siempre. Pero necesitamos ponerle la voz a aquellas mujeres que no la tienen".

En las últimas horas, la ex esposa de Mariano Otero compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram que cosecharon una gran cantidad de likes y comentarios. En las mismas se puede ver a la comediante luciendo un osado outfit.