Cillian Murphy cuenta cuales son sus películas favoritas y por cual se hizo actor

Cillian Murphy ,famoso y conocido actor de cine, teatro y televisión irlandés ha revelado los nombres de sus películas favoritas. El actor quien se hizo mayormente popular entre los mas jóvenes por dar vida a Thomas Shelby en la serie de televisión inglesa Peaky Blinders y al "Espantapájaros" en Batman Regresa, en una entrevista con Rotten Tomatoes dio su propio punto de vista sobre los directores de sus obras preferidas.



El protagonista de Peaky Blinders, no solo es un gran actor sino un amante del cine antiguo tiene sus propias preferencias entre los artista de la pantalla grande. Comentó en una entrevista, con un sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión, muy animadamente el nombre de sus películas favoritas de todos los tiempos.

A su vez Cillian Murphy hizo una buena reseña de sus actores favoritos entre los que figuran nombres de la talla de Al Pacino y Gene Hackman. En la entrevista el irlandés, se atrevió a declarar : "Al Pacino te romperá el corazón y Gene Hackman te romperá el otro corazón".

Parece ser que el artista comentó sobre la película Scarecrow obra de 1973 de Jerry Schatzberg, primera en la lista de Murphy: "Alquile la cinta por error, cuando era un adolescente, junto con mi hermano. Nos dijeron que era una película de terror. Prácticamente me hizo querer ser actor". La siguiente en la lista de preferencias de Murphy es "Mean Streets" cuyo director es Martín Scorsese, de la cual aseguró: "Extraordinaria energía y actuaciones de De Niro y Keitel, con Scorsese comenzando a hechizar el cine en la década de 1970".

La tercera película en el top five de Cillian Murphy es "La Hain", largometraje de Mathieu Kassovits. Esta fue seguida por "The Butcher Boy" dirigida por Neil Jordan, de la cual destacó su libro diciendo: " Podría decirse que es el mejor libro y película irlandesa de las La últimas décadas". Su selección culmina con "The Nigth of the Hunter" de Charles Laughton de 1955, sobre la cual acotó como: "Una obra maestra visualmente y en muchos sentidos, pero también una tragedia. Robert Mitchum es increíblemente magnético, sentenció".