Preciosa: Amalia Granata recibió los 40 años con una foto en bikini

La modelo y panelista, Amalia Granata, se encuentra festejando su cumpleaños número 40. La también política viene de protagonizar un duro cruce con Diego Brancatelli tras la condena a Lázaro Baez en el programa “Intratables”.

Hace unas horas, Amalia publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó una gran cantidad de suspiros de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la rosarina desplegando toda su belleza ante la cámara, luciendo una bikini de color negra.

“Bienvenidos 40 !!!!!! 🍾🥂🎂 Feliz de cumplir cuarenta, me encuentra plena, segura, realizada, y armónica. Con una familia hermosa que me acompaña y me sostiene. Gracias Uma y Roque por enseñarme a ser imperfecta y darme todos los días las herramientas necesarias a través de su amor para enfrentar los retos que me pone la vida.” fue la primera parte del texto que eligió Granata de epígrafe para acompañar su reciente pic.

“Gracias @leo_squarzon por acompañarme en mis proyectos y soñar juntos el futuro que anhelamos. Gracias a mis amigos incondicionales que comparten los buenos momentos y bancan los malos. Gracias a mi flia que desde Rosario estuvieron firmes siempre y comprendieron mis decisiones. Gracias a los que me quieren que me dan buena vibra todos los días y gracias a los que me odian que me enseñan a ser mejor persona y superarme. Aca estoy 40 !!!! Te recibo y acepto y te desafío a ponerme a prueba por muchos años mas!!!!! 🥂” finalizó Amalia Granata con su mensaje.

Esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Leo Squarzon velozmente se llenó de likes superando la barrera de los 21 mil corazones en tan solo unas horas