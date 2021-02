Pésimas noticias para el Abierto Mexicano: Acapulco se queda sin Nadal

Rafael Nadal, número dos del mundo, descartó el viernes su participación en el Abierto Mexicano, se realizará del 15 al 20 de marzo, para defender su título debido a una lesión en la espalda. La misma lesión lo obligó a anunciar su baja del torneo de Rotterdam en Holanda.

"Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, donde he jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. ¡Ojalá en 2022!", publicó Nadal en su cuenta de Twitter.

El tenista de 34 años y ganador de 20 torneos del Grand Slam ha estado luchando con un problema de espalda desde la preparación para el Abierto de Australia y se vio obligado a no participar en la Copa ATP de España a principios de este mes. Nadal conquistó el Abierto Mexicano en 2020 por tercera ocasión, tras ganar en 2005 y 2013.

Luego de la confirmación, aparecieron rumores sobre una supuesta lesión y que su ausencia estaba vinculada con lo monetario ya que con la reducción de espectadores y los altos costos de la implementación de una burbuja para los jugadores, no hubo suficiente dinero para pagar la cuota de aparición del español, dos del mundo y tricampeón en el puerto guerrerense.

Ante esto, Raúl Zurutuza aclaró la situación: "Quiero ser muy claro con el tema de Rafa: la decisión de no jugar @AbiertoTelcel es por su lesión en la espalda, así de simple y transparente. Acapulco siempre será la casa de @RafaelNadal y le deseamos una pronta recuperación".

Otra de las decisiones complejas que debió tomar la organización, fue la reducción del 40% de la bolsa. El año pasado repartió dos millones de dólares, mientras que el compromiso financiero para la edición 2021 será de 1.2 mdd.