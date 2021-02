Con minishort y musculosa: Luisana Lopilato causó furor

Esta semana el nombre de Luisana Lopilato se volvió tendencia tras una anécdota que reveló la actriz María Eugenia Rito en diálogo con el periodista de Intrusos Gonzalo Vázquez. La bailarina recordó la estrategia que utilizó Mariano Martínez para recuperar a su ex hace casi 15 años.

"Luisana se había separado de Mariano Martínez y no quería volver porque él la volvía loca. Mariano me llamó pidiéndome por favor que quería venir a mi casamiento para cruzarse con ella. Cuando le conté esto a mi marido me dijo que lo invitara" indicó María Eugenia. Recordemos que a fines de 2006 la pareja se separó tras 2 años de relación y Martínez luchó por recuperar a la blonda.

"Mariano vino a mi casamiento porque yo era amiga de Luisana Lopilato. En esa época estudiábamos juntas teatro en lo de Julio Chávez y ella venía a casa y nos llevábamos muy bien, hasta que se fue" amplió Rito. Luego, la entrevistada aclaró cual fue su decisión: "Entonces llamé a Luisana y le dije lo que estaba pasando. Ella me dijo: 'Y bueno, si quiere venir que venga'. Ella también me invitó a su cumpleaños y nos llevábamos bien. Después cada uno tomó caminos diferentes. Ella venía a mi casa para hacer ejercicios de teatro, pero después la chica se nos fue para arriba (risas)" .

En las últimas horas, Lopilato compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que recibieron una catarata de likes de manera inmediata. En la primera se puede ver a la actriz de 33 años disfrutando de la nieve, en tanto que en la segunda se la ve posando ante la cámara en un soleado día de pesca.

“Team invierno ❄️, o Team verano ☀️. ¿Cuál eligen? “ fue el mensaje que eligió la blonda para acompañar sus recientes instantáneas en búsqueda de la respuesta de sus millones de followers. Los mensajes de sus fans quedaron muy divididos entre las dos opciones elegidas por la esposa de Michael Bublé.