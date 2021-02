Al lado de un Ferrari, Romina Malaspina revolucionó las redes

Romina Malaspina continúa mostrándose muy activa en las redes sociales desde suelo norteamericano. La blonda viajó hace unos días a Miami, Estados Unidos para presenciar una convención importante de Forex Trading, un mercado mundial descentralizado de todas las divisas que se operan en todo el planeta.

Romina se muestra muy interesada por el mercado de las criptomonedas y también alienta a sus followers a que se unan. Durante este viernes, la conductora de canal 26 realizará una cobertura sobre todo el evento según anunció en sus historias de Instagram.

Desde Miami, Romina Malaspina persiste en mantener su envidiable figura realizando diversos ejercicios físicos. Aunque también tiene tiempo para disfrutar de la gastronomía de la ciudad costera, como la cena que compartió con su colega Sasha Ferro, con quien comparte el patrocinio de una marca de bebida energizante.

En las últimas horas, Malaspina compartió en su cuenta oficial de Instagram dos fotografías que revolucionaron a sus millones de seguidores. En las mismas se puede observar a la blonda desplegando toda su belleza mientras posa a un costado de un majestuoso Ferrari de color rojo. La publicación velozmente recibió una gran cantidad de likes superando con facilidad la barrera de los 63 mil corazones en tan solo unas horas.

“Naaaa mira lo que es esa nave😍😍😍! Y de fondo la ferrari también salió bien!”, “Hola Romina no tenes ganas de mantenerme cualca mensajeame”, “Esos autos no son de ella “y “No podés más de facha!” fueron algunos de los cientos de mensajes que recibió en su posteo en la red de la camarita la también influencer. Sin dudas la ex participante de “Gran Hermano” es una de las celebridades preferidas de las comunidades virtuales.