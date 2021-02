Muy acaramelados: el clip de Sol Pérez para su novio en su cumpleaños

Si bien Sol Pérez sorprendió a todos los televidentes con su desempeño en la primera emisión de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, ayer no pudo destacarse y se convirtió en la primera participante en ir directo a la gala de eliminación del próximo domingo. "Es bastante sorpresivo, no me lo esperaba. Creo que tal vez hacer la torta con todo el primer día hizo que para el segundo plato esperen un montón de mí", señaló desconcertada en un video que compartió la cuenta oficial del reality.

Los participantes compitieron en duplas por las medallas de oro y plata de la semana. A la conductora de Canal 26 le tocó participar con Gastón Dalmau, quien el jurado lo terminó salvando y ella se mostró molesta por tener el "peor plato de la velada". En sus redes, en más de una oportunidad, se ha mostrado muy contenta con su participación en la competencia. Ahora habrá que esperar hasta la gala de eliminación para ver si hace mérito y logra defender su puesto en el certamen.

Hoy su pareja Guido Mazzoni se encuentra cumpliendo años y la blonda no pudo pasar desapercibida la importante fecha. Por este motivo, la joven le dedicó un romántico mensaje en Instagram junto a un tierno video y una postal. "Feliz cumpleaños mi amor. Gracias por ayudarme a ver la vida desde otro lugar, por enseñarme tanto y por compartir tu vida conmigo", comenzó su texto.

"Sos la persona más divertida que conozco, puro amor. Mi Guido cariñoso. Que seas muy feliz y a conquistar el mundo como sólo vos sabes hacerlo, te admiro y te amo", agregó la modelo de 27 años de edad. En pocos minutos la publicación obtuvo miles de likes y comentarios.

"Hermoso mensaje bellas palabras. Muy feliz cumple Guido, sigan así juntos súper felices. Son la pareja más bomba", "Me encanta verte tan feliz Sol, te mereces lo mejor", "Viva el amor", son algunos de los mensajes que los internautas le dejaron.