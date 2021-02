¿Mitad tiburón mitad persona? El sorprendente tiburón con rostro humano

Un humilde pescador indonesio llamado Abdullah Nuren, atrapó entre sus redes una joven ejemplar de tiburón hembra, para su sorpresa al momento de abrir el vientre del animal se encontró con que estaba gestando tres crías. El impacto fue mayor al revelar que una de estas crías tenía un rostro particularmente similar al de un ser humano.

Al conocerse las imágenes tras circular por internet, muchos usuarios de redes se vieron sorprendidos del extraño aspecto que tenía la cría de uno de los depredadores naturales más temidos en el mundo. Las fotografías del animal nonato resultan impactantes e incluso impresionantes para muchos, aunque también están aquellos que las han encontrado “tiernas” por decirlo de algún modo. Rápidamente los internautas bautizaron a la criatura como el verdadero “Baby Shark”, trazando un paralelismo entre la apariencia de la cría de tiburón y la popular canción infantil viralizada a través de la red social YouTube.

Imagen: ViralPress

La cuenta de Twitter WTF Facts viralizó una de las imágenes acompañándola del siguiente texto: “Meanwhile, in Indonesia, a local fisherman has been left baffled after catching this baby shark with a 'human face' while out in the Indian Ocean” (“Mientras tanto, en Indonesia, un pescador local quedó desconcertado después de atrapar a este tiburón bebé con un 'rostro humano' mientras estaba en el Océano Índico”).

Imagen: ViralPress

Por otro lado en una entrevista con el medio Mirror, el pescador asegura que su vida ha cambiado rotundamente desde que este suceso se dio en su vida. Según él mucha gente se hace presente diariamente para conocer al “Baby Shark”, e incluso han llegado a hacerle cuantiosas ofertas por el raro espécimen; sin embargo asegura que no está entre sus planes deshacerse del feto animal, ya que asegura le traerá buena suerte.

Imagen: ViralPress

Consultado por Mirror, el Dr. David Shiffman, científico investigador del Consejo de Administración Marina, dedujo que el aspecto tan particular del animal se debía a un defecto congénito de nacimiento. "Esto no es algo que estudio, pero algunos expertos a los que sigo informan que puede ser un caso de ciclopía parcial con una órbita fusionada pero aún con dos globos oculares", afirmó.