La fulminante crítica de Zlatan a Lebron James que generó un sinfín de reacciones

Zlatan Ibrahimovic no se mordió la lengua nunca, y menos lo hará al borde de los 40 años. El sueco ha concedido una entrevista al canal Discovery en la que corona a Ronaldo Nazario como el mejor de la historia, además de dejar un recado para LeBron James por su activismo político.

El futbolista del Milan sorprendió al apuntar contra la estrella de la NBA que a nivel deportivo lidera el movimiento Black Lives Matter: "Lo que hace es fenomenal; sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política".

"Si fuera político, me dedicaría a la política. Este es el primer error que cometen los famosos cuando sienten que han llegado. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión”, expresó sobre LeBron.

Luego, al referirse al exdelantero de la Selección de Brasil, dijo: "Siempre digo a todos los que juegan conmigo: ‘Ronaldo (Nazario) es el juego del fútbol’. Para mí ese Ronaldo es el fútbol. La forma en que se movía, la forma en que hacía sus pases. Para mí es el mejor jugador de la historia, sin duda".

Pese a su edad y luego de arribar a la Serie A tras una temporada en la MLS, el sueco sigue manteniendo una gran vigencia y su competitividad fue clave para lograr este presente. "Cuando juegas en el Milan no hay tiempo, tienes que hacerlo bien ahora. Si no juego bien, el Milan comprará otro delantero en el próximo mercado de fichajes que jugará mejor que yo", reveló.

Ibrahimovic a lo largo de su carrera vistió las camisetas de Barcelona, Ajax, Juventus, Inter, Manchester United y Paris Saint Germain. Incluso ha llegado a ubicarse como uno de los mejores delanteros del mundo. No obstante, el exjugador brasileño, que también jugó en el equipo Culé, en su puesto es considerado uno de los mejores de la historia.