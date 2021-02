El grave problema de salud que le ocasionó a La Chilindrina su actuación en 'El Chavo del 8'

María Antonieta de las Nieves saltó a la fama internacional gracias a La Chilindrina, el adorable personaje que interpretó en el exitoso programa televisivo que creó Roberto Gómez Bolaños. En la tira que se emitió por primera vez en 1973 la actriz le dio vida a la alegre hija de Don Ramón (Ramón Valdés) que era muy buena amiga del Chavo y de Quico.

Por muchos años, María Antonieta se puso en la piel de esta inquieta, pecosa y ocurrente niña que se ganó el corazón de miles y miles de televidentes en el mundo. Lo que nunca creyó es que su personaje le traería grandes dolores de cabeza años más tarde de finalizadas las grabaciones.

Interpretar el papel le produjo a la actriz una serie de tumores en la zona de sus pechos e incluso, estuvo a punto de perder uno de ellos. "Me puse realmente grave, me vino una infección generalizada, casi pierdo un seno", le expresó a Yordi Rosado en su programa.

La mexicana contó que para darle realismo al personaje debía vendarse sus pechos y esta práctica fue la que le ocasionó graves problemas de salud. "Para verme como niña me las apachurraba, me las vendaba", contó. "Decían ‘Ay, qué profesional es María Antonieta, mírala, qué niña se ve’. Pues cómo no, si me estaba ahogando", reconoció.

La artista no se dio cuenta de lo peligroso que había sido para su cuerpo aquél hábito hasta que quedó embarazada. "Me case, tuve a mi hijo y se me desarrollaron unos tumores horrendos en los senos, gracias a esto, tampoco podía alimentar a mi bebé ya que no salía la leche", expresó.

María Antonieta debió atravesar por varias cirugías y fue intervenida para implantarse unas prótesis que luego se las debieron retirar por ser muy grandes y la operación le dejó grandes marcas en su piel. "No sabes lo que he sufrido por mi personaje”, confesó en vivo.