Afirman un gran enojo por parte de Harry y Meghan con la corona inglesa

Luego de que el palacio de Buckingham confirmara el 19 de febrero pasado que el príncipe Harry, de 36 años, y su esposa Meghan Markle, de 39 años, no regresarían como miembros activos de la realeza británica ; la Reina Isabel II exclamó que: "Aunque todos estamos tristes por su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia".

Ahora un experto en la realeza ha revelado que al parecer no todo fue tan cordial entre las partes. Recordemos que la renuncia inicial del príncipe Harry y Meghan Markle sucedió en enero del 2020; por pedido de la reina, ambos consideraron reverlo y tomar una decisión final al cabo de un año.

La respuesta tras la declaración oficial del palacio de la pareja fue hacer hincapié en que ellos han demostrado estar "comprometidos con su deber y servicio al Reino Unido y en todo el mundo" y que tal servicio “es universal". Consultado por US Weekly, el comentarista real Richard Fitzwilliams considera que tanto Harry como Meghan estaban "claramente enojados".

Imagen: Vanity Fair

Durante el podcast Royal Us producido por US Weekly, Fitzwilliams declaró: "Sabemos que no están contentos, lo acepto totalmente". Además añadió que la intención de los dichos de la pareja fue clara, “Me gustaría ver un enfoque más equilibrado. ... El lenguaje usado parece sermonear a la reina ... ese tipo de declaración es muy inútil, pero lo que mostró es lo enojados que están ", aseguró el profesional.

Por otro lado otra fuente distinta ha revelado que la reina sostenía las esperanzas de que su nieto y familia retrocedieran en su decisión sobre su salida de la familia real. “La reina ha dejado absolutamente claro que siempre serían bienvenidos si cambiaban de opinión. No creo que nadie vea ninguna posibilidad de que suceda. Si sucediera, creo que la familia real estaría encantada", declaró esta fuente.

Sin embargo pese a las esperanzas de la Reina Isabel II, todo parece indicar que no hay marcha atrás. Fitzwilliams, colaborador habitual de CNN y Sky News sobre asuntos reales, asegura que tanto el príncipe Harry como Meghan Markle se sienten aliviados y no tiene ningún interés en retomar sus títulos nobiliarios y la relación familiar no sería la mejor en este momento, "Por el momento, las relaciones entre los hermanos son muy, muy distantes", sentenció el experto.