Así puedes bloquear tu cuenta de WhatsApp si perdiste o robaron tu celular

Una de las cosas que más preocupa a alguien que extravía o le roban su celular es no perder la información que se tiene en el dispositivo móvil y además, que quien lo tenga en su poder no llame o envíe mensajes a sus contactos. WhatsApp es una de las aplicaciones que más intranquilidad genera a quienes sufren la pérdida de su smartphone porque allí se guardan conversaciones y material muy sensible.

Si bien, en muchas ocasiones, es poco probable volver a dar con el aparato, es importante saber que se puede bloquear la cuenta de WhatsApp a distancia. ¿Cómo hacerlo? A continuación te lo contamos y no hay distinción si el móvil es Android o iOS.

Primero que nada se debe bloquear la tarjeta SIM. Para ello hay que llamar a la compañía de telefonía y pedir que lo realicen. Después del bloqueo, será imposible verificar la cuenta de nuevo en ese dispositivo porque es necesario recibir un mensaje de texto o una llamada para hacerlo.

Ahora bien, se puede utilizar una SIM nueva con el mismo número para activar la app de mensajería instantánea en el teléfono nuevo o enviar un correo a la compañía para dar aviso. En la primera opción es importante destacar que es la más rápida ya que solamente se puede activar una misma cuenta de WhatApp por dispositivo. Con respecto a la segunda alternativa, se debe escribir a support@whatsapp.com con el texto “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta” y agregar el número de teléfono en el formato internacional completo.

Lo recomendable es enviar primero el correo electrónico para mayor seguridad ya que si solo se bloquea la SIM y el servicio telefónico queda suspendido, la app de la compañía de Facebook se puede seguir usando con una conexión de WiFi.

Cuando una cuenta se bloquea no se elimina por completo y los contactos aún pueden visibilizar el perfil. Durante un período máximo de 30 días se puede seguir recibiendo mensajes que quedarán pendientes. Cuando se reactive, los mensajes llegan con normalidad al nuevo dispositivo.

En el caso de las conversaciones anteriores a que sea desactivada la cuenta, se pueden recuperar siempre y cuando se haya realizado una copia de seguridad previa en Google Drive, iCloud o OneDrive.