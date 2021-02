Al borde de la cama: Griselda Siciliani bailó y revolucionó las redes

Sin dudas que el presente de Griselda Siciliani no podría ser mejor, al misterioso proyecto laboral, del cual tiene prohibido decir una palabra y por el que se mudó transitoriamente a México, se sumó la nominación a los premios Goya. Esta es la primera vez que la ex pareja de Adrián Suar es seleccionada para un galardón de la importante ceremonia española.

Griselda quien se encuentra muy feliz por el mencionado reconocimiento, fue nominada en la categoría revelación por su actuación en el filme “Sentimental” del director catalán Cesc Gay. La fecha de entrega de premios será el sábado 6 de marzo y será la 35° edición de los premios Goya, la cual es presentada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y premia lo mejor del cine español.

“Siempre me voy moviendo por el deseo -le dice a Teleshow-. Por supuesto que hay algo que jamás podré dejar: el escenario. Pero tenía muchas ganas de hacer cine y nunca había encontrado el proyecto, ni la película que fuera para mí, ni el personaje. Había tenido muchas propuestas. Hice El último Elvis, con Armandito Bo, su ópera prima, y esa fue una experiencia tan hermosa que después me costaba elegir alguna otra cosa. Cuando vino mi manager con la propuesta de Cesc Gay, me fascinó” indicó a fines de enero Griselda Siciliani al sitio Teleshow sobre su actual pasar profesional.

En las últimas horas, Siciliani compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía y un divertido video que cosechó una gran cantidad de likes y reproducciones en tan solo unas horas. Desde Ciudad de México se puede ver a la protagonista de telenovelas como “Patito Feo” y “Para vestir santos” bailando en una habitación al costado de una cama, luciendo grandes aretes y un vestido corto de color fucsia.

“La vie en Rose” fue el sencillo epígrafe que eligió la hermana de Leticia Siciliani para acompañar sus recientes contenidos multimedia en la red de la camarita.