Las fotos de Charlotte Caniggia en la playa que enamoraron a sus fans

Charlotte Caniggia se encuentra vacacionando junto a su pareja en Punta Cana. La mediática se tomó unos días para relajar y cargarse de energías para este nuevo año. Sin embargo, de sus redes sociales no se ha desconectado y continúa tan activa como siempre. A lo largo de su estadía, ha compartido allí hermosos momentos que ha vivido en República Dominicana.

Pocos días atrás, reflexionó acerca de la trascendencia que se le da a los conflictos a medida que uno va creciendo. "Entre más años tienes, más te das cuenta que ya no deseas tener dramas innecesarios y conflictos exhaustos. Solo deseas un lugar donde sentirte en paz", compartió con sus fanáticos.

Si hay algo por lo que a lo largo de los años se la ha destacado es por sus "sincericidios". Antes de emprender su viaje pasó por el programa de Jey Mammon en la pantalla de América TV y sorprendió a todos con varias de sus confesiones. Una de ellas fue que no le gusta trabajar. "No me gusta. Me gusta cuando me pagan, que veo plata y digo ‘shopping’. Sé que no me gusta trabajar porque cuando voy al laburo me quejo", señaló al aire.

"Me gusta la plata. ¿A quién no? Hay cosas que no se solucionan con guita, pero todas las mujeres queremos comprar zapatos, carteras y algunas compran comida", agregó y desató la risa de todos en el estudio.

Ahora, desde su paradisíaco destino llamó la atención de sus fanáticos con dos hermosas postales. La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se sentó en la arena casi al borde del mar y deslumbró con su belleza. En las instantáneas se la ve con un precioso bikini color verde y una enorme capelina.

Los internautas llenaron la publicaciones de mensajes. "Una verdadera sirena", "Cara bonita, cuerpo de diosa, eres por lejos la chica más hermosa", "Un ángel caído del cielo", son algunos de los que se pueden leer en el posteo que tiene miles de likes y enamoró a varios de sus fans.