Jennifer Lopez y Lenny Kravitz se unen en un ambicioso proyecto artístico

El intérprete de “Are you gonna go my way?”, Lenny Kravitz co protagonizará una comedia romántica de acción –sí, para sorpresa de todos, no se trata de un proyecto musical-, junto a JLo y el actor Josh Duhamel. La comedia llamada “Shotgun Wedding” (Casamiento a la fuerza) será producida por Lionsgate y cuenta con gran elenco.

La estrella de rock y cuatro veces ganador de los premios Grammy, Lenny Kravitz y Jennifer Lopez además de músicos han tenido varias incursiones en la gran pantalla. Kravitz ha hecho apariciones en la saga de “Los Juegos del Hambre”, un recordado papel en “Preciosa”, y también en “El Mayordomo”. Lopez ha protagonizado varios filmes, de los cuales se recuerda como su actución más destacada su papel de la doctora Catherine Deane en el thriller psicológico “La celda”.

Con un guión escrito por Mark Hammer y Liz Meriwether, la trama de la película narra cómo Grace (Jennifer Lopez) y Tom (Josh Duhamel) deben reunir a sus respectivas familias para celebrar su boda, mientras la pareja atraviesa el que precisamente no sería su mejor momento. De forma totalmente inesperada la vida de todos se ve puesta en peligro al ser el grupo tomado como rehén; a partir de este detonante Grace y Tom deberán salvar no sólo su relación sino también la de sus seres queridos.

Foto: I.pinimg

Kravitz por su parte dará vida al ex novio de Grace, Sean, quién será el tercero en discordia en este triángulo amoroso. Cheech Marin interpretará al padre de la novia, Robert; Selena Tan será Marge, encargada de la boda y sus detalles. Desmin Borges interpreta al mejor amigo del novio, Ricky, quien quizás tenga demasiado interés por las bebidas alcohólicas. El elenco se completa con Alex Mallari quien interpreta a Dog Face, un pirata.

Foto: Quien

La apuesta de Jennifer Lopez es doble en esta producción, al estar no solo involucrada en la actuación, sino también detrás de cámaras oficiando de productora junto a sus socios de Nuyorican Productions. Se prevé que el rodaje comienze en el próximo mes de marzo.