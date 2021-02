En imágenes: así era el distinguido departamento de soltera de Lady Di

Cuando Diana de Gales cumplió su mayoría de edad en 1979, su familia le regaló un elegante departamento ubicado dentro de Coleherne Court. En ese momento valía £50,000 y para el lugar en el que estaba el inmueble era prácticamente una mansión. El piso tiene tres habitaciones por lo que la joven lo compartía con sus amigas Carolyn Bartholomew, Sophie Kimball y Philippa Coaker.

zoopla

Hoy, según informó el sitio Zoopla, el piso está valuado en un monto estimado de £ 2.29 millones. Los momentos que Lady Di vivió allí fueron "los más felices de su vida" tal como lo mostró Andrew Morton en la película documental 'Diana: In Her Own Words' que está disponible para ser visto en el gigante del streaming, Netflix.

zoopla

A sus compañeras de piso Diana les cobró por su estadía tan solo £18 por semana y organizaba grandes rondas de limpieza. La princesa era fanática del orden y la pulcritud. "Fue juvenil, inocente, sin complicaciones y, sobre todo, divertido", agregó Andrew en el largometraje. La decoración del espacio era simple y muy popular en ese momento.

"Ella siempre tenía los guantes de goma puestos cuando cacareaba sobre el lugar. Pero era su casa y cuando es la tuya, estás increíblemente orgulloso de ella”, contó Bartholomew en el film. En ese mismo trabajo audiovisual se reveló que la princesa tenía un cartel en la puerta de su dormitorio que decía "Jefa de pollo".

zoopla

Cuando Diana se casó con el príncipe Carlos y se mudó en 1981 al Palacio de Kensington, espacio en el que vivió hasta su muerte, su madre vendió el departamento. En julio Frances Roche lo entregó por 100.000 libras esterlinas.

Rex / Hellomagazine

En 1991, salió a la luz una foto dentro del piso donde apareció el propietario y reveló cómo era una de las habitaciones. Decorada con paredes de color azul claro y alfombras verdes, y un marco de cama floral con sábanas blancas.