"Digan lo que les dé la gana": Nicky Jam le responde a los haters tras su ruptura

Una de las sorpresas amorosas en el mundo del espectáculo en estos dos meses, que recién lleva este 2021, fue la separación entre Nicky Jam y la modelo Cydney Moreau. El intérprete de “Te boté” fue el encargado de confirmar la tajante noticia.

“No estamos juntos. Tal como salió en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, la pandemia y la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó” había indicado hace unos días Nicky al influencer ‘Maiky Backstage’.

“No me gusta hablar de las personas cuando no están allí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi ex pareja. Quedamos en buena tónica y respeto, simplemente no funcionó” era parte de un mensaje que dejaba un halo de esperanza a los fanáticos de la relación de Jam y Cydney Moreau. Luego el cantante de Medellín sentenciaría esa oportunidad con esta declaración: “Cuando yo me voy, no vuelvo; cuando termino algo es porque ya no hay nada”.

Tras estas declaraciones muchos de sus fans y otros usuarios de las redes recriminaron la actitud de Jam. Sobretodo se hizo hincapié de sus actitudes impulsivas como la propuesta de casamiento que le realizó a Moreau para el San Valentín del año 2020.

Luego de recibir las críticas Nicky Jam realizó un pequeño descargo a través de un video: “La realidad del asunto es que necesitaba estar soltero. Yo brinqué de amor, en amor, porque yo soy muy enamorado. Brinqué de mujeres, mujeres, mujeres, porque no quería quedarme solo. Ellas mismas pagaron por eso, porque después en la convivencia me volvía loco, me daba cuenta que necesitaba la tranquilidad y estar solo”, “Entonces es mi culpa. Por encima de todo, es mi culpa, la gente cree que todo es mi culpa, porque yo soy un charlatán, porque me enamoro, soy un impulsivo, me vuelvo loco, me enredo rápido y le digo ‘te amo, vamos a casarnos" y “¿Me quieren echar la culpa. ¿Me quieren decir que soy el malo? Digan lo que le dé la gana”