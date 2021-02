¿Qué animal observas primero?: asombrosa y sencilla prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad ganaron miles y miles de adeptos en el último tiempo en las redes sociales. Los asombrosos resultados que arrojan, en cuestión de pocos segundos, sorprenden a millones de personas. Hay para todos los gustos y edades: desde los más clásicos y convencionales hasta los más insólitos e impensados.

Aquí te proponemos uno que, de manera muy sencilla y súper rápido, te permitirá conocer aspectos de tu forma de ser que, quizás, desconocías. Lo único que debes hacer es observar la siguiente imagen y hacerle caso al primer animal que tu ojo capte. Allí está la respuesta que estás buscando. ¿Estás preparado? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Lobo: eres una persona extremadamente estructurada. Los grises no existen para ti, todo debe ser blanco o negro. Eres muy pasional en el amor y por más que, en más de una ocasión, te han lastimado, apuestas con fuerza a las grandes historias románticas. Eres precavido para tomar decisiones, sin embargo, por momentos te ocurre que eliges sin pensar y eso te trae fuertes dolores de cabeza.

Cobra: eres una persona muy atenta y nada se te pasa por alto. Te destacas por ser muy observador y detallista. No soportas los malos tratos ni que te den órdenes infundadas. Consideras que el amor tiene fecha de vencimiento y prefieres las relaciones cortas pero memorables. Eres muy creativo y eso te hace sobresalir siempre.

Tigre: eres alguien muy franco. Dices lo que piensas sin ningún filtro y esto, muchas veces te trae problemas. Detestas la hipocresía y la falsedad y por ello, no piensas cambiar la manera en la que te expresas. Amas las aventuras y la libertad. Huyes de los lugares en los que te sientes encerrado.

Búho: te destacas por ser una persona muy sabia y tranquila. Te tomas todo el tiempo que necesitas para pensar tus decisiones y nunca actúas de manera impulsiva. Prefieres ir en la vida a paso lento pero seguro. Escuchas los consejos de todos pero te gusta vivir tus propias experiencias y aunque te equivoques, siempre tienes algo para aprender de tus errores.

León: te caracterizas por tu carácter fuerte. Ante los ojos de los desconocidos te ves como alguien frío, sin embargo, eres todo lo contrario. Eres sumamente amoroso y cariñoso con tu círculo más íntimo. No te gusta la falsedad y eres algo desconfiado. Tus amigos ven en ti alguien en quien pueden depositar toda su confianza y por ello, sabes los secretos más ocultos de muchos.

Perro: eres una persona muy leal y comprometida con todo lo que realizas. Eres sobreprotector de los que más amas y no soportas verlos sufrir. Conoces a la perfección lo que deseas en la vida y por ello realizas todo para conseguirlo. Cuando algo se te mete en la cabeza, difícilmente alguien puede hacerte cambiar de parecer.

Murciélago: eres una persona muy transparente y confiada. Para ti el tiempo es valioso y por eso, no lo pierdes en asuntos sin sentido. No te gustan las peleas y prefieres hacer oídos sordos para evitar entrar en conflictos que no valen la pena. Te destacas por ser muy valiente, le haces frente a todo y nada te apabulla. Además, eres muy bueno resolviendo problemas de manera muy rápida.