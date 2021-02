La desafiante advertencia del descartado Alex Albon para Checo Pérez

Alexander Albon está decidido a regresar a la Fórmula 1 en 2022 después de que Sergio Pérez lo reemplazara en Red Bull luego de la temporada 2021. Su primera temporada completa no salió según lo planeado y logró menos de la mitad de los puntos de su compañero Max Verstappen.

Tras la última carrera de la temporada, Red Bull le comunicó que se convertiría en el piloto de reserva de la organización y sería reemplazado por el mexicano: "Por supuesto que fue decepcionante, siempre será decepcionante; este es nuestro sueño. Fue una de esas cosas en las que no tiene sentir lástima por ti mismo, tienes que volver a hacerlo y hacer todo lo que puedas para volver".

"Mi objetivo, por supuesto, es volver a estar en ese asiento para el próximo año y estar listo para este también. Nunca se sabe lo que va a pasar con el estado físico (de otro piloto) con el COVID. Así que me he preparado para estar listo lo más que pueda, hacer todas las cosas del simulador e incluso, conseguir unos días en los que pueda conducir, hacer algunas pruebas", expresó.

La historia de Albon con Red Bull se remonta a su época en los karts cuando recibió el respaldo de la compañía antes de ser eliminado del programa de jóvenes pilotos debido a los malos resultados en 2012. Dijo haber aprendido lecciones de su experiencia pasada con la marca y que las aplicará a su situación actual.

"Me han dejado antes, no ha sido la primera vez, pero lo que aprendí fue, al final del día, ¿cuánto lo quieres?. Lo superé antes, he podido llegar a donde estoy gracias a todo el trabajo duro que he hecho y, como dije, quiero ese asiento de regreso”, expresó con confianza. Albon competirá en rodas selectas de la serie DTM este año en un Ferrari GT3 respaldado por Red Bull.