El fin de una era: Daft Punk se separa pero deja una marca indeleble en la música

De París al mundo, Daft Punk , el dúo compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, delinearon en los años ´90 la escena house del mundo con su toque francés. Un sonido totalmente nuevo y fresco que se alimentaba del groove de los 70, algo impensado en aquella época.

La banda se formó en Paris en 1993, tras varios años de experimentación su primer álbum salió a la luz recién en 1997, “Homework” instantáneamente se transformó en un hito; con Around the World y Da Funk como banderas, ambas canciones son hoy clásicos de la música Dance. Luego vino “Discovery” para que ellos dieran el salto de estrellas de la música dance a estrellas de la música mundial “One More Time” y “Harder, Better, Faster, Stronger”, tomaron por asalto los últimos años de calidad de MTv. Para esta altura sus clásicos trajes de robot ya se habían transformado en una marca registrada y un ícono popular.

Continuaron creciendo en el imaginario popular con “Human After All” y luego el álbum grabado en vivo “Alive 2007” se conformaría como uno de los álbumes en vivo más recordados y predilectos de los fans alrededor del mundo –un fenómeno similar al Mtv Unplugged de Nirvana, discos que incluso los no fanáticos de dichas bandas reconocen- , una verdadera fiesta electrónica. También hubo tiempo para una banda sonora completa con la música original de la secuela de Tron, “Tron: Legacy”, el álbum señalado como el menos Daft Punk de su historia.

Foto: Getty Images

Veinte años después de su nacimiento, la banda sorprendió con “Random Acces Memories” y la Daftpunkmanía estalló en todo el globo con Get Lucky, con la voz de Pharrell Williams y la guitarra de Nile Rodgers; la canción no paro de sonar hasta casi el hartazgo. RAM como también se conoció el álbum por su abreviatura, le valió a Daft Punk tres premis Grammy, incluido el de mejor Álbum del año.

Hoy, 22 de febrero de 2021, Daft Punk anunció este lunes que se separa tras 28 años de carrera. Su anuncio se hizo público a través de un vídeo de casi ocho minutos titulado "Epilogue" (Epílogo), que constituye un extracto de su película "Electroma" y muestra a los dos miembros del dúo, uno de los cuales activa una bomba de autodestrucción adosada a la espalda del otro, que explota al cabo de un minuto. El dúo no explicó este lunes los motivos de su separación, pero su representante, Kathryn Frazier, confirmó al medio Pitchfork que ya no están juntos, sin ofrecer tampoco ningún detalle.