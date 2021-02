Arriesgada: Laurita Fernández impactó haciendo acrobacias en traje de baño

Luego de haber tenido un impasse en su relación, Laurita Fernández y Nicolás Cabré decidieron volver a apostar al amor. Desde algunos meses están juntos y al parecer, están transitando su mejor momento. Hoy los jóvenes se encuentran construyendo un hogar propio para los dos.

La propiedad se encuentra en Haras del Pilar y la compraron en 340.000 dólares. Cuando estuvieron separados fueron muchas las especulaciones que se hicieron sobre el inmueble y nunca terminó de esclarecerse si la ofrecían en el mercado para la venta. Lo que si estaba claro era que la remodelación estaba detenida y ahora, tras su retorno, reactivaron nuevamente sus planes. Las refacciones incluirán tres dormitorios en la planta alta, un living comedor con una gran barra y una zona destinada a un playroom distribuidos en un total de 200 metros de superficie cubierta.

Laurita, quien se muestra muy activa en las redes, decidió compartir un pequeño clip realizando una destreza acrobática en el jardín de la nueva casa. "Estoy de vuelta", redactó la conductora del Cantando 2020 junto a las imágenes en las que se la ve con un hermoso traje de baño enterizo negro.

La bailarina que, en más de una oportunidad, se lució en la pista del Bailando por un sueño, nuevamente dejó sin palabras a sus fanáticos con sus habilidades. La joven de 30 años realizó una medialuna con una sola mano y sorprendió a sus cuatro millones de seguidores en Instagram.

El video cuenta con más de 350 mil visualizaciones y centenares de mensajes. "No podés hacer todo bien", "Quiero verte bailando otra vez. Se te extraña, sos tan genia que me emocionabas", "Una genialidad", "Una diosa. Miro mil veces sus coreos del bailando en youtube y no dejo de sorprenderme. La mejor siempre... lejos", son algunos de los comentarios que los internautas dejaron en la publicación.