¿Qué observas en el dibujo?: asombrosa prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad se convirtieron en las favoritas de los internautas en los últimos meses. En las redes sociales se pueden encontrar de todo tipo y hay para todos los gustos. En pocos segundos arrojan asombrosos resultados que dejan maravillados a miles de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. Aquí te proponemos uno que, de manera muy sencilla, te permitirá saber más acerca de ti.

¿Quieres saber cómo? Entonces debes observar el dibujo y hacerle caso a tu intuición. Aquello que veas a primera vista te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Fábrica: eres alguien muy observador y te caracterizas por ser una persona con una gran capacidad resolutiva. Eres muy leal y amable con todo el que se cruza en tu camino. A la hora de dar consejos eres el mejor y por ello, con frecuencia tus amigos acuden a ti para que los orientes. Detestas la falsedad y la hipocresía. No tienes pelos en la lengua al momento de decir lo que piensas y por eso, eres un ejemplo a seguir para muchos. Te gustan los desafíos y constantemente te encuentras en la búsqueda de nuevas aventuras para poner a prueba tus capacidades.

Cráneo: te destacas por ser una persona muy racional y siempre pensar en frío antes de tomar cualquier decisión. Eres muy generoso con todo lo que tienes y tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida, por ellos eres capaz de darlo todo. Te cuesta decir que no y esto, en reiteradas ocasiones, te ha traído grandes problemas. Tratas de no prejuzgar a los que no conoces y con frecuencia te pones en su lugar para entender qué les ocurre. Si alguien te lastima, perdonas con facilidad y no guardas rencor. Sin embargo, sin decir nada optas por no depositar más tu confianza en aquella persona.