Preciosa: Carmen Villalobos presume cambio de look y enamora en la red

Carmen Villalobos se hizo conocida mundialmente gracias a Catalina Santana en 'Sin senos no hay paraíso' cuando apenas tenía 25 años. Desde ese momento su carrera creció a pasos agigantados y hoy es una de las figuras exclusivas de Telemundo. Su personaje fue un verdadero antes y después en su vida.

La serie televisiva comenzó en 2008 y concluyó en diciembre de 2019 con 'El final del paraíso'. Hoy, la colombiana decidió darle un cambio de rumbo a su carrera y aceptó un nuevo desafío: ser la antagonista en 'Café con aroma de mujer', la remake de la telenovela de Fernando Gaitán que fue todo un éxito casi tres décadas atrás. Muy pronto la telenovela saldrá al aire en la cadena de televisión estadounidense.

En sus redes, Villalobos comparte gran parte de su día a día y son millones quienes la siguen y están pendientes de lo que realiza. Más de una vez, la actriz ha dejado bien en claro allí que es amante del baile porque le recuerda a su tierra. Además, es una especie de cable a tierra para ella para distenderse de su apretada agenda laboral. Pocos días atrás, por un video que compartió bailando, una usuaria salió a criticarla y ella no dudo en responderle.

"Deje de actuar como joven que ya no lo es", redactó una internauta en el clip en el que Carmen enseñaba sus destrezas para la danza al ritmo de 3G de Wissin, Yandel y Farruko. "Mi alma será eternamente joven y bailare hasta que mi cuerpo me deje, bailar no es edad, la amargura creo que sí, ¿cuántos años tienes? Un abrazo y feliz semana para ti", le contestó ella sin vacilar.

Ahora, una vez más, la colombiana sorprendió a sus fanáticos con una publicación. Villalobos enseñó un gran cambio de look que le realizó una estilista de celebridades. "Bueno y así quedé hoy y todo gracias a @normajaneid. ¿Les gusta? Los leo", redactó junto a la instantánea en la que se la ve con una hermosa cabellera larga y una gran sonrisa en su rostro.