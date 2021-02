Luego de ser despedida, Gina Carano amenaza a Disney con revelar secretos oscuros

Controversial siempre, desde que se encerraba en el octágono para destrozar a sus contrincantes, Gina Carano sabe como golpear fuerte incluso con sus palabras. Luego de que Disney decidiera quitarle el papel de "Cara Dune" en el éxito del universo Star Wars "The Mandalorian", ella ha afirmado en que no se irá sin dar pelea y parece tener un plan para ello.



Repasemos un poco; el conflicto entre el conglomerado mediático del ratón Mickey y la ex luchador y actual actriz comenzó cuando ella decidiera compartir en su cuenta de la red social Instagram una historia en la que se comparaba la persecución y vejaciones a las que fueron sometidas las víctimas del holocausto con los simpatizantes de el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del cual ella misma es seguidora. Tras la forzada comparación, Disney decidió deslindarla de su contrato y que no siguiera con su papel de Cara Dune.

Foto: Instagram Gina Carano



No es la primera vez que Carano se ve en problemas por sus dichos o su forma de pensar, una vez anterior su trabajo pendió de un hilo, cuando expresó una crítica a modo de burla contra la comunidad LGBTQ+, criticando los pronombres que muchas personas anteponen en su biografía para destacar su identidad. Tampoco se privó -como buena seguidora de Trump- de difundir información falsa respecto al uso de cubre bocas y la vacunación.



La salida de la exitosa serie tomó por sorpresa a los fans de "The Mandalorian", quienes incluso habían tomado mucho cariño por el personaje de Cara Dune al punto de que se rumoreaba la realización de un Spin Off sobre la historia del personaje.

Foto: Instagram Gina Carano



Ahora Gina Carano ha arremetido nuevamente contra la casa del ratón en declaraciones para una entrevista con Ben Shapiro de The Daily Wire, al asegurar que Disney ejerce bullying sobre sus trabajadores, haciéndoles temer por su trabajo constantemente. En la entrevista con el conocido presentador de postura conservadora, Carano explicó que ella es una de esas víctimas de acoso y que sus compañeros y estrellas temen constantemente por su trabajo. Además aseguro que conoce una historia sobre el proceder de Disney que haría estallar a la prensa y desenmascararía las mentiras que cubren a la compañía, pero que no lo ha hecho porque involucra a un amigo suyo; aunque no descarta hacerlo más adelante.