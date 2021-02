Abusos en Hollywood: nuevo capítulo en el caso Shia LaBeouf

La hija de la recordada Andie McDowell, Margaret Qualley, es una actriz en expansión con una carrera más que prometedora. Muchos pudieron descubrir su gran talento al verla interpretar el personaje de Cat en el último filme de Quentin Tarantino "Érase una vez en Hollywood". Ella también ha sido la última pareja conocida de Shia LaBeouf, y al parecer su experiencia con el actor no dista mucho de la de su ex pareja FKA Twigs.



Margaret Qualley realizó una públicación en su cuenta de la red social Instagram, en la que compartió la portada de la revista Elle protagonizada por FKA Twigs. En la edición de la revista Tahliah Debrett Barnet -tal es el nombre que le dieron sus padres- dio detalles de lo que fue el calvario que vivió junto al ex niño Disney en el breve tiempo que estuvieron juntos.

Imagen: Instagram Margaret Qualley



En dicha publicación, además de la imagen de la portada, Qualley decidió expresar un breve pero contundente mensaje: "Thank You" (Gracias). El agradecimiento dedicado a la cantante refuerza la idea de que ella habría atravesado situaciones similares con LaBeouf. La relación entre Shia y Margaret salió a la luz en diciembre, cuando The Daily Mail publicó unas fotografías en la que se había captado a ambos juntos luego de que el actor fuera a buscarla al Aeropuerto de Los Ángeles "L.A.X".

Foto: Vanity Fair



Poco duró el amor ya que en enero de este año E! News publicó que la pareja había cortado. Según la fuente que informa el medio la actriz debía viajar a Canada por un proyecto; pero sumado a esto Margaret Qualley distinguió como la relación con el polémico actor estaba afectando su imagen pública, la misma fuente aseguró que su carrera profesional es algo que la actriz se toma con verdadera seriedad y no permitió que la relación interfiera con ella.

Foto: People



A principios de diciembre de 2020 FKA Twigs realizó una demanda contra Shia LaBeouf por su “incesante abuso” durante su relación. Todo parece indicar que la escalada de violencia se descontroló durante un viaje que ambos realizaron en el que el actor habría perpetrado abusos sexuales, físicos y emocionales, llegando al extremo de intentar estrangular a la cantante en medio de la noche mientras dormía.