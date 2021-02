¿Qué ves en el dibujo?: asombrosa prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad se convirtieron en las favoritas de los internautas en las redes sociales en el último tiempo. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. ¿El motivo? En pocos segundos brindan asombrosos resultados.

En esta ocasión, te proponemos uno que, de manera muy rápida, te permitirá conocer diversos aspectos de tu forma de ser que, capaz, no estabas al tanto. Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo primero que tu ojo capte. ¿Estás listo? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Llave: te destacas por ser alguien muy tranquilo. No te gustan las discusiones y evitas a toda costa entrar en conflicto con los que te rodean. Eres consciente de lo que quieres en la vida y pones toda tu energía y atención en ello. Eres muy atento, cordial y amoroso con todo aquel que se cruza en tu vida. Prefieres tener pocos amigos pero los mejores. La soledad no es algo que te atemorice, al contrario, disfrutas mucho pasar tiempo contigo a solas. No te gusta quedarte quieto y siempre estás pensando en proyectos para realizar a futuro.

Rostro llorando: eres alguien a quien no le gusta enseñar sus sentimientos a cualquiera. Los demás te ven como una persona sumamente fuerte, aunque en la realidad eso no sea así. Son pocos los que tienen el privilegio de conocerte al cien por ciento. Eres muy respetuoso y cordial con todos. No tomas ninguna decisión de manera apresurada, prefieres caminar a paso lento pero seguro. Tu familia es muy importante para ti.