No lo podrás creer: estos icónicos 3 roles casi fueron para Elizabeth Olsen

Habiendo nacido hermana menor de un par de gemelas que conquistaron los corazones de los televidentes en la primera mitad de los 90, Elizabeth Olsen a tomado con mucha cautela el camino a la fama y las consecuencias que tal nivel de exposición puede generar. Sus hermanas, las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen, siendo unas pequeñas niñas crecieron a la vista del público general - literalmente comenzaron a grabar "Full House" siendo unas bebés y para cuando la serie terminó de emitirse tenían aproximadamente 8 años- siendo privadas de una infancia normal; Elizabeth creció viendo como era esta vida desde atrás de los reflectores y prefirió no tener esa exposición para ella.



Siendo aún una adolescente, pero mucho más grande de edad que sus hermanas cuando se iniciaron en la industria del entretenimiento, Elizabeth Olsen decidió presentarse a castings y buscar su propio camino bajo el nombre de Elizabeth Chase; luego eventualmente volvió a utilizar su apellido verdadero y a dejar que la relacionaran con sus hermanas. Otra gran determinación que tomo en su momento fue la de eliminar todas sus cuantas en redes sociales, de hecho para la época en la que filmó "Los Vengadores: era de Ultrón" tenía una cuenta activa en Instagram, pero el conflicto que le generaba la decisión de compartir cuestiones de índole privado o profesional la llevó a eliminarla.

Mary Kate, Elizabeth y Ashley Olsen. Foto: El País



"Lo que descubrí fue una cosa, ¡soy muy mala para crear una identidad percibida!", confesaba Olsen a Harper’s Bazaar por el 2018, respecto a su cuenta en la red social de la camarita; "(En Instagram) Suceden muchas cosas horribles todo el tiempo. O suceden muchas cosas maravillosas todo el tiempo. Ya sea algo aterrador, como un desastre natural o un tiroteo en la escuela o una muerte, suceden muchas cosas y me encanta procesar información. Amo leer artículos. Me encanta escuchar podcasts. Me encanta comunicar a las personas que me rodean las cosas que están sucediendo en el mundo. Y lo que no me encanta es que mi organización cerebral decía: "¿Debería publicar sobre esto?". Eso parecía muy poco saludable….”, reflexionaba en aquella entrevista sobre el mundo de la redes sociales.



Es por esta misma preocupación en cuidar sus intimidad y diferenciar su trabajo de su persona, que pocos se han enterado de las audiciones para grandes roles que ha tenido y en los que no se quedó con el papel. Uno de estos es el caso del papel de Daenerys Targaryen, uno de los protagónicos de Game of Thrones; a confesión de parte, Elizabeth Olsen reconoció a la revista Vulture que fue la peor audición que ha tenido en su vida. El personaje finalmente fue interpretado por Emilia Clarke.

Elizabeth Olsen. Foto: Tendencias



Siendo pequeña se le presentó la oportunidad de protagonizar Mini Espías junto a Antonio Banderas, pero finalmente no fue seleccionada, algo que a la distancia agradece por la exposición que hubiera causado en su vida, algo que como dijimos no le atrae en lo absoluto.



No sólo el universo Marvel a querido dentro de sus filas a Elizabeth Olsen. Aunque parezca increíble ella fue pre seleccionada para interpretar a Rey en la última trilogía de Star Wars, pero tomar ese papel le significaba tener que dejar de lado el rol de Wanda, con lo cual no estaba de acuerdo. Finalmente el personaje fue para Daisy Ridley.