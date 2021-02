Las estrellas mundiales que podrían disputar los Juegos Olímpicos con México

A cinco meses de que den inicio los Juegos Olímpicos en Tokio, el director técnico de la Selección mexicana Sub-23, Jaime Lozano, ya entregó la prelista con los nombres de los jugadores que disputarían el certamen en julio, en la que también están incluidos los posibles refuerzos.

Raúl Jiménez y Carlos Vela, dos de los posibles refuerzos para el Tri.

De acuerdo con información de ESPN, Carlos Vela sería uno de ellos, pues el delantero del LAFC ya habría dado su autorización para formar parte de la nómica que contiene a 62 futbolistas. Además del 'Bombardero', los otros dos futbolistas que estarían contemplados para reforzar el ataque serían Raúl Jiménez e Hirving Lozano.

Por diversas razones, Vela no ha podido acudir a unos Juegos Olímpicos con México y ésta sería su última oportunidad para conseguirlo. Jaime Lozano sabe que es el momento ideal para contar con el "10" y en semanas próximas podría comenzar a aclararse el panorama en torno a este caso.

"Vela no acostumbra a postularse a una Selección, que emoción que un jugador como él tenga esa ilusión. Le ha sentado bien lo que le ha pasado en la vida, en su momento, cuando pudo estar, no estuvo, y quisiera complementar su carrera con los Juegos Olímpicos, eso me emociona muchísimo", dijo el entrenador, dando pistas de su intención.

Hirving Lozano.

Hay que recordar que debido a la reprogramación de la justa olímpica, que no se pudo llevar a cabo en el 2020 debido a la pandemia, la FIFA elevó el límite de edad para el futbol olímpico, por lo que los jugadores elegibles para el torneo del año pasado, sí podrán competir en Tokio, aunque en el 2021 ya hayan cumplido los 24 años.

Será en marzo cuando la Selección mexicana busque su boleto a la justa veraniega en el Preolímpico de la Concacaf, a disputarse en Guadalajara, y el cual le otorga su pase a Tokio al campeón y subcampeón.