La estremecedora revelación de Jonathan Dos Santos

Jonathan Dos Santos vivió uno de los años más complicados en su carrera como futbolista, hasta el punto de llegar a pensar en el retiro. En una entrevista con el LA Times, el menor de los hermanos se sinceró sobre lo que sufrió tras pasar por el quirófano.

"Sí, la verdad es que sí pensé retirarme. Yo creo que ha sido una de las peores lesiones que he tenido en toda mi carrera. Es una lesión donde te pueden durar molestias por un año, dos años dependiendo el cuerpo de cada uno y la verdad la pasé muy mal el año pasado", reveló.

Y explicó: "Cada semana era diferente porque a veces el dolor era más fuerte, otras veces no podía entrenar. Cuando sufres, creo que es la única forma en que una persona, un jugador puede crecer. Me siento afortunado de haber tenido esos momentos el año pasado porque sé que nada puede detenerme. Hay un dicho en español ' No hay mal que por bien no venga '”.

El exfutbolista del Barcelona advirtió que recapacitó y está seguro de que podrá retomar su nivel en las canchas: "Ahora todo depende de mí, de lo que muestre en la cancha, en el terreno de juego. No tengo dudas que puedo hacerlo. Tengo mucha confianza. Quiero hacer algo grande con el club. Ser campeón. Sé que estoy aquí con el Galaxy para hacer historia", apuntó.

Por otra parte, Jonathan dos Santos habló de su compañero y compatriota, Javier Hernández, a quien consideró como el elemento más valioso del conjunto angelino, pese a las polémicas que ha protagonizado 'Chicharito'.

"He platicado mucho con Chicharito, está súper motivado, sabe que el 2020 no fue su año, pero para mí es el mejor jugador que tenemos en el equipo y nos va a aportar una barbaridad. Lo más importante es que lo veo contento y cuando tú estás bien mental y físicamente el cuerpo juega solo. Ocasiones va a tener y va a meter goles", sentenció.