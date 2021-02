“Feliz Sábado”: Nicole Neumann derrochó elegancia con su look

Nicole Nuemann es sin dudas unas las mujeres más hermosas del país. La modelo desde que saltó a la fama a finales de la década de los 90’ su nombre siempre está en la boca por la relevancia que provoca su figura. La modelo es reconocida en diferentes partes del mundo ya que ha participado en desfiles de reconocidos diseñadores de ropa y también de importantes eventos de marcas de indumentaria femeninas.

Ya con 40 años, su figura se mantiene intacta y a esta altura de su vida, Nicole se ha dedicado más a la vida y crianza de sus hijas Allegra, Indiana y Sienna. En sus últimas vacaciones, la actriz decidió pasar un buen rato familiar en las playas de Miami. Ya de vuelta en la Argentina, Neumann ha dado una serie de entrevistas donde comentó cómo se siente en la actualidad.

En el programa de “Agarrate Catalina” que conduce la periodista Catalina Dluigi, le preguntaron a la hermosa rubia de ojos azules como ha recibido la llegada de las cuatros décadas ya que parece a Nicole el tiempo no parece afectarle y cada día que pasa su belleza sigue aún vigente.

"No me siento ni física, ni mentalmente de 40. A ver, sí emocionalmente. Creo que todo ese conjunto de cosas se traduce en algo copado, porque me siento más jovial, más madura y más plantada que nunca", respondió muy segura Nicole Neumann. La modelo cumplió las cuatros décadas el pasado 31 de octubre.

Hace unas horas, la ex pareja del deportista Fabián Cubero sorprendió a sus más de 1.7 millones de seguidores con una sesión fotográficas al estilo rupestre. En las imágenes se la puede ver a Nicole posando en el campo con un vestido corto y unas botas negras donde resaltan aún más la belleza de Neumann. En la descripción, la modelo escribió: “Feliz Sábado”, mientras que el posteo obtenía más de 11 mil me gustas por parte de los seguidores.