Con un escotado top y en jogging, Wanda Nara cautivó a sus fans

Wanda Nara sin dudas es uno de los nombres que siempre van a llamar la atención ya sea por una acción que realiza o por comentarios que produzca la modelo. Si bien desde hace unos largos años ya se encuentra instalada en París debido a que acompaña a su pareja Mauro Icardi, la actriz siempre se encuentra en las portadas de todos los revistas de espectáculos.

En esta oportunidad, la nacida de Boulogne Sur Mer, Buenos Aires, impactó a sus más de 7.4 millones de seguidores de Instagram con una publicación donde había terminado su rutina de entrenamiento. En la imagen se puede observar a Wanda con un top gris donde resalta su imponente escote y además, con pantalón suelto.

Si bien la figura de Nara se roba todas las miradas, la modelo de 34 años escribió en la descripción del posteo una frase reflexiva: “mejora tu versión pero no cambies tu esencia por nadie”, dijo la actriz una vez finalizada su día de entrenamiento. Todo parece indicar que para Wanda no existe fin de semanas o excusa para no frenar sus rutinas físicas.

De esta manera, Wanda Nara dejó atrás todo sus permitidos que se dio en el festejo del cumpleaños de su pareja en el día de ayer. La modelo, organizó todo el evento de fiesta de los 28 años de Icardi. El viernes la quien es madre de dos hijas del jugador del PSG compartió una tierna imagen de la familia entera donde describió el momento de la siguiente manera: “Que nunca nos falten motivos para celebrar 🤍 increíble”.

Anteriormente, Wanda le dedicó un posteo a Mauro Icardi por el día de su cumpleaños donde la actriz resaltó sus 10 años en pareja. En la descripción, Nara confesó: “10 cumpleaños juntos , y muchos sueños cumplidos y otros tantos por cumplir.. sos de esas personas que merecen más de tres deseos y yo siempre estaré ahí tratando de darte todo lo que pueda y más para hacerte feliz ... Feliz cumple”.