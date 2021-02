Sin nada arriba: Angelina Jolie se lleva todas las miradas desde su cama

La actriz Angelina Jolie ha sido noticia en todos los tabloides al anunciar que venderá en marzo un cuadro que el ex primer ministro británico Winston Churchill pintó como regalo para el que fuera presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, según anunció este lunes la casa de subastas Christie's en Londres.

Tras el fallecimiento del ex presidente estadounidense, en 1945, la obra pasó durante décadas por varios adinerados propietarios hasta caer en manos de la pareja que en ese entonces formaban Angelina Jolie y Brad Pitt. Con especial valor por ser considerada la única obra que el 'Premier' completó durante la Segunda Guerra Mundial, la pintura se subastará con un precio estimado de entre 1,5 millones y 2,5 millones de libras (entre 2 millones y 3,4 millones de dólares).



El lienzo retrata una mezquita marroquí del siglo XII bajo una puesta de sol, y fue un regalo especial de Churchill a Roosevelt, luego de celebrarse la Conferencia de Casablanca de 1943, donde pactaron la estrategia para vencer a la Alemania nazi; por lo que además de su valor artístico, la obra consta de un valor histórico incalculable.





La historia cuenta que tras el evento, el líder británico invitó a su homólogo norteamericano a pasear por Marrakech para impresionarlo con las hermosas vistas de la ciudad y la luz del atardecer, y realmente parece que surtió efecto ya que una escena en particular enamoró tanto a Roosevelt que Churchill decidió inmortalizarla como recuerdo de la conferencia. Ahora, Jolie Family Collection – la colección privada de Angelina Jolie- venderá la obra paisajística, bautizada como "Tower of the Koutoubia Mosque" ("Torre de la Mezquita Koutoubia"), dentro de una subasta de arte británico moderno en Christie's el próximo día 1 de marzo.

