Imposible no verla: la foto de Flor Peña en la pileta que sorprendió a todos

Si hablamos de las actrices argentinas más queridas por el público, es imposible no nombrar a Flor Peña. A lo largo de los años, con su simpatía y carisma logró ganarse el corazón de miles de personas y eso está muy claro en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram la siguen más de cinco millones de personas que llenan sus publicaciones de likes y comentarios en milésimas de segundo.

Peña es una de las artistas más completas, no sólo actúa, sino que canta y también baila. En más de una oportunidad ha deslumbrado en calle Corrientes con su talento. Protagonizó 'Sweet Charity', 'Vale todo' y 'Cabaret', por solo nombrar algunos de los musicales en los que brilló y se llevó todos los aplausos.

Hoy se desempeña como conductora en Flor de Equipo, su nuevo magazine en la pantalla de Telefe. El programa tiene un rotundo éxito en materia de rating y por ello, a partir de hoy también se lo podrá ver, de manera diferida, en la señal de Comedy Central. Un canal de suscripción estadounidense en el que su programación en Latinoamérica está compuesta de series animadas, comedias y especiales de stand up, en su gran mayoría.

Hace minutos, Peña llamó la atención de sus fanáticos con una adorable postal en la pileta con Felipe, su hijo menor. Se la ve a la actriz muy divertida sonriendo mientras el pequeño lanza un beso a la cámara. "Cuando tu hijo te arruina la foto...", redactó la Pechocha con el particular humor que la caracteriza. Los 'me gusta' no tardaron en aparecer y, al momento, ya cuenta con más de 25 mil.

"Cuando tu mamá arruina tu estrellato diria Pipe", "Bella, hermoso ese bebé", "Pipe es un capo", "Perdón Flor, pero Pipe se robó la foto", "Lindos", "Amor por Felipe", "Es divino", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.