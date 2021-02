Con una bikini verde y en el jardín Catherine Fulop desplegó su belleza

Catherine Fulop estuvo en el foco de los medios de espectáculo durante la semana al expresar su opinión sobre los dichos de su hija Oriana Sabatini. Su hija mayor respondió la pregunta de un seguidor en Instagram que le consultó si era bisexual, a lo que la morocha no dudo en contestar.

“Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí" fue la sencilla respuesta de Oriana junto a una selfie suya realizando una divertida mueca. Ante el revuelo que generó las palabras de la influencer, los medios de comunicación no dudaron en contactar a Cathy.

"Lo que quiere transmitir esta generación, que me parece lindo, es que hablar de género en este momento atrasa. Ella está enamorada de su pareja no porque sea hombre, sino porque considera que él es la mejor persona del mundo con la que podría estar en este momento" indicó Fulop durante el programa “Implacables” haciendo énfasis en que a Ori no le importa el género de las personas.

En las últimas horas, Catherine compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram y desplegó, una vez más, toda su belleza ante la cámara. En la veraniega pic se puede observar a la artista latina posando en un frondoso jardín, luciendo una bikini color verde oscuro y una bata blanca de lino.

“Déjalo ir 🦋 Se les quiere ♥️🦋” fue el sencillo y corto texto que eligió la esposa de Ova Sabatini para acompañar su reciente postal en la red de la camarita. Este posteo cosechó de manera inmediata más de 3 mil likes y cientos de comentarios de halago hacia la figura de la oriunda de Caracas, Venezuela.