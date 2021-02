El papa de Meghan Markle habló sobre el anuncio del nuevo embarazo de su hija

Los duques de Sussex están esperando su segundo hijo, y todo indica que va a nacer en los Estados Unidos. Desde que la pareja abandonó la casa real británica, muchas cosas han cambiado, pero si algo no cambió fue su relación de Meghan Markle con su padre Thomas.

Lo cierto es que ante la noticia del nuevo embarazo, Thomas Markle reapareció y dio sus declaraciones al respecto: “Deseo que Meghan y Harry disfruten de un nacimiento exitoso y lleno de salud. Espero poder conocer algún día a mis nietos: los dos son nietos de la realeza”, aseguró el hombre en una conversación con Inside Edition. Además, dijo con pesar que él espera como padre, que Meghan le de importancia en su familia. Sin embargo ya se conocen los enfrentamientos legales en los que están inmersos, y las diferencias personales que están a la vista.

Thomas también dijo: “No entiendo muy bien por qué ha pasado todo esto. Amo a mi hija con todo mi corazón. Ojalá se pusiera en contacto conmigo, me podría enviar un mensaje por lo menos. Tiene que haber un lugar para mí en su vida, soy su papá”. El padre de la duquesa de Sussex no habló de uno de los problemas principales que ha aquejado a la esposa de Harry. Samantha, medio-hermana de Meghan, lanzó un libro contando intimidades no autorizadas. En pos de lucrar con la figura de la ex actriz.

Aunque los duques no han dado más declaraciones sobre el embarazo, solo el comunicado oficial y una reveladora foto. Se cree que el nuevo integrante de la familia de Meghan, Harry y Archie, no tendrá ningún título nobiliario al igual que su hermano. Pero sí tendrá doble nacionalidad.

Los portales de noticias están atentos, esperando más información sobre el embarazo. Y principalmente esperando noticias sobre un próximo viaje de los Duques de Sussex a Inglaterra.