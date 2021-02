El anuncio de LeBron James que sorprende al mundo del baloncesto

Mientras se las arregla para sobrevivir sin Anthony Davis a su lado durante un tiempo y dirige a los Lakers hacia el 'back-to-back', LeBron James ya ha dejado pistas de lo que puede ser su futuro profesional en el mundo de la música. Y es que en un tuit, reveló que prepara algo grande en la industria de la música.

"Mi amor por la música es una locura. Creo que voy a hacer un álbum. Oh no, no estaré rapeando ni nada de eso. No estoy loco, sé en lo que soy bueno, pero te digo una cosa que sí tengo. Muchos amigos que pueden" escribió y en segundos su deseo revolucionó las redes sociales.

LeBron es uno de los deportistas más famosos a nivel mundial y gracias a eso ha podido hacerse amigo de varias estrellas musicales como Jay-Z, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 2 Chainz o Nipsey Hussle. El basquetbolista está acostumbrado a ver los estadios llenos, por lo que seguramente no tendrá ningún problema para desenvolverse sobre los escenarios.

Sus seguidores pueden dar fe de lo activo que es 'The King' a la hora de hablar de música, aunque esta vez lo que ha anunciado es su debut en el mundo de la música que le podría ver convertido en productor. Es un gran amante del hip hop; de hecho, en 2018 tuvo una aparición especial en un concierto de Drake y Travis Scott, con quienes interpretó el tema 'Sicko Mode'.