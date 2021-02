Demi Lovato cuenta su verdad: la tragedia que le cambió la vida

Demi Lovato Dancing With the Devil, es un documental que muestra los momentos más oscuros atravesados por la artista en el pasado y se estrenará en marzo a través de YouTube. En el documental se tocarán distintas temáticas, pero sin duda el punto de inflexión es la sobredosis de heroína que la estrella sufrió en julio de 2018, cuando según sus propias palabras “Crucé una línea que nunca había cruzado”.

El documental ha sido promocionado a través de un tráiler publicado en YouTube, que también fue compartido por la cantante en su cuenta de Instagram. A raíz de este accidente Demi Lovato sufrió fuertes repercusiones en su salud que la acompañaran para siempre. “Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos de eso. No conduzco un auto porque tengo puntos ciegos en mi visión y durante mucho tiempo me costó mucho leer. Fue muy importante cuando pude leer un libro, que fue como dos meses después porque mi visión estaba muy borrosa”, cuenta sobre la dura experiencia a la revista People.

Además se muestra agradecida de haber podido sobrevivir a los tres derrames cerebrales y el infarto productos de la sobredosis, “Me enfrenté a muchas repercusiones y siento que todavía están ahí para recordarme lo que podría pasar si alguna vez vuelvo a entrar en la oscuridad. Estoy agradecida por esos recordatorios, pero más por ser alguien que no tuvo que hacer mucha rehabilitación, que en mí vino desde el lado emocional”.

Foto: Instagram Demi Lovato

Pese a que afirma que cuando ve para atrás no puede evitar que cierta tristeza se apodere de ella, asegura no arrepentirse de lo vivido, ya que gracias a ello es quien es hoy. “Todo tenía que suceder para que yo pudiera aprender las lecciones que aprendí. Fue un viaje doloroso. Miro hacia atrás y a veces me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superar lo que tengo, pero no me arrepiento de nada”, asegura Lovato quien además afirma “Estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy y de que la gente lo vea en este documental”.

Foto: Instagram Demi Lovato

En el tráiler no solo se ve reflejado su sufrimiento, sino también el de sus seres cercanos, incluidos sus madre, hermana y padrastro, quienes dan su testimonio. “Aprendí mucho de mi pasado. Estuve sobria durante años y hablar de mi historia me hizo responsable. Es una gran razón por la que estoy haciendo esto. Estaba orgullosa del crecimiento que experimenté y emocionada de compartirlo con la gente”, agrega Demi Lovato. Además reflexiona como este episodio la ayudo a ser más consciente de distintos problemas que afectan a la sociedad y también lo hicieron con ella “Soy una artista que se preocupa mucho por su comunidad, y mi comunidad es el planeta entero, así que siempre me esfuerzo por ayudar. Creo que mi trabajo solo se beneficiará ahora que he aprendido mucho sobre mí“.