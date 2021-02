“Ropa vieja”: hizo un video de TikTok con el ritmo de Camilo y se volvió viral

Camilo, el cantante colombiano de 26 años de edad, ha hecho popularmente conocida su música a partir de su hit “Tutu” estrenado a comienzos del 2020. Cada uno de los temas musicales que lanza al mercado se convierte inevitablemente en éxitos y son escuchados por millones de fans alrededor del mundo.

Así sucedió con “Tattoo Remix”, “Vida de Rico” y su último estreno “Ropa cara”. Si bien al principio a veces son criticados por tener estrofas repetitivas, las coreografías de TikTok las vuelven más que virales e inmediatamente miles de usuarios empiezan a cantar y realizar los famosos bailes.

En el caso de “Ropa cara”, la coreografía propuesta por Camilo y su esposa Evaluna consiste en comenzar el video de espaldas a la cámara y girar de a poco con gafas de sol puestas. “Ella quiere que me ponga ropa cara: Balenciaga, Gucci, Prada” reza el estribillo. Pero una usuaria de la famosa plataforma realizó un video viral y divirtió a todos.

En el clip se ve a la mujer junto a su hijo pero ambos han cambiado la letra de la canción. “Mi mami quiere que me ponga ropa vieja, la de mi hermano, la heredada, la de la tela bien aguada, ya lleva como mil lavadas… quiere que me ponga ropa vieja” canta el joven a su madre mientras va luciendo diferentes looks como camisas, camisetas de fútbol y hasta una remera que le queda muy corta.

El video de TikTok superó las 500 mil reproducciones, 28 mil likes y cientos de comentarios de seguidores que se sintieron identificados con mensajes del tipo “jajaja nos pasó a todos los que somos los más chicos de los hermanos” y “Es una ley establecida desde siempre ‘heredarás la ropa de tu hermano’”.