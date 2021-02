¿Qué animal observas a primera vista?: asombrosa prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad se convirtieron en las favoritas de los internautas en las redes sociales en los últimos meses. Los asombrosos resultados que brindan, en cuestión de pocos segundos, dejan sin palabras a millones de personas. Hay de todo tipo: desde las más clásicas hasta las más extravagantes.

Aquí te acercamos un nuevo reto con el que, de manera muy rápida y sencilla, podrás conocer aspectos de tu forma de ser que, tal vez, no sabías. Lo único que debes hacer es observar el siguiente dibujo y hacerle caso a tu ojo, el primer animal que capte guarda todas las respuestas. ¿Estás listo? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Pez: te caracterizas por ser una persona muy práctica. Con facilidad le encuentras la mejor salida a cualquier conflicto y el miedo no te paraliza. Eres sumamente leal y siempre tratas a todos como te gusta que lo hagan contigo. Te destacas por ser amable y atento. Sientes mucha empatía por todos los que te rodean y frecuentemente te pones en sus zapatos para evitar prejuzgar y entender qué es lo que están viviendo. Perdonas con facilidad cuando te hacen daño y nunca guardas rencor. Eres muy tranquilo y pacífico, prefieres mantenerte bien alejado de los problemas.

Pelicano: eres alguien muy sobreprotector. Siempre estás buscando ver felices a quienes te rodean y das todo por quienes amas. No tienes problema en decir lo que piensas, no te gusta la hipocresía ni la falsedad. En ocasiones has llegado a pecar por ser extremadamente honesto. Eres muy sociable y con facilidad haces nuevos amigos. Te destacas por ser muy positivo y por siempre estar alentando a los demás a cumplir sus metas. No sientes envidia y te alegras al ver triunfar a otra gente.