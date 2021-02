El príncipe Carlos le fue infiel a Lady Di y Camilla con otra mujer: ¿quién es?

Una biografía del príncipe Carlos sacó a la luz importantes revelaciones de su vida que pocos conocían. Al parecer, Diana de Gales no fue la única que padeció las infidelidades, sino que Camila de Cornualles, su actual mujer -con quien engañaba a Lady Di- también ha sido víctima de ellas. El libro 'Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life (El príncipe Carlos: las pasiones y paradojas de una vida improbable)' lo dejó en evidencia.

Allí se expone que durante el tiempo que duró su matrimonio con la querida princesa del pueblo británico y su affaire con Parker Bowles, el soberano recurrió a los brazos de una tercera mujer en busca de cariño. La presunta infidelidad habría tenido lugar en 1996, meses antes de su divorcio con Diana.

Sue Townsend es la mujer de la que se habla en el libro y es una de las fundadoras de Crabtree & Evelyn y de la línea de jabones italianos Ortigia. Para sorpresa de todos, casualmente una de aficiones del príncipe Carlos son los productos ecológicos y de origen natural.

"Pasé mucho tiempo con el príncipe. Estuvimos muy próximos, pero eso fue hace mucho tiempo", aseguró Townsend en el escrito que se publicó en 2017. En aquél entonces la duquesa de Cornualles se tomó muy mal la noticia y estaba furiosa con la información que trascendió sobre el proceder de su marido. "Está indignada. Siempre había creído que tenía a Carlos a sus pies", reveló en su momento una fuente cercana a la Familia Real.

Según la biografía, el de Townsend podría no ser el único desliz amoroso del príncipe. A pesar de esto, Camilla optó por mirar a un costado y no darle demasiada importancia públicamente al hecho para no generar mayor revuelo. Ella se casó con él en 2005 luego de dos décadas de una relación extramatrimonial.